Im Burgenland wurden sieben weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Ein 57-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau kommen aus Wulkaprodersdorf, ein 49-jähriger Mann aus Hornstein – alle Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Bei zwei weiteren Erkrankten handelt es sich um eine 53-jährige Frau aus Jois und einen 53-jährigen Mann aus Weiden, beide im Bezirk Neusiedl am See.

Auch bei einer Frau aus Oberwart wurde eine COVID-19-Erkrankung nachgewiesen. Diese sechs Neuerkrankten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ein ebenfalls an COVID-19 erkrankter, 74-jähriger Mann aus Kobersdorf im Bezirk Oberpullendorf wurde ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht, informiert der „Koordinationsstab Coronavirus“ des Landes Burgenland.



Der Gesundheitszustand eines 63-jährigen, an COVID-19 erkrankten Mannes aus Gattendorf machte heute ebenfalls eine Verlegung ins Krankenhaus Oberpullendorf notwendig, wo er entsprechend isoliert und medizinisch behandelt wird. Damit befinden sich im speziell für die Isolierung und medizinische Versorgung von COVID-19-Erkrankten eingerichteten Krankenhaus Oberpullendorf 5 an COVID-19 erkrankte Personen.

Die Zahl der Erkrankten im Burgenland hat sich damit auf 25 Personen erhöht. Auf behördliche Anordnung befinden sich derzeit 232 Personen in Quarantäne – neben den Erkrankten sind dies auch Personen, die zwar in Kontakt mit Erkrankten waren, aber keine Symptome zeigen. Hier ist die Quarantäne eine reine Vorsichtsmaßnahme, um 14 Tage lang den Gesundheitszustand der Personen zu beobachten. Aber auch Verdachtsfälle sind in häuslicher Quarantäne.



Appell: Ruhe bewahren, soziale Kontakte reduzieren und keine Hamsterkäufe tätigen

Das Wichtigste ist nach wie vor: Ruhe bewahren.

Die Grundversorgung ist nach wie vor sichergestellt. Das Land Burgenland und die Wirtschaftskammer appellieren an die Burgenländerinnen und Burgenländer, mit Bedacht einzukaufen, die nötigsten Dinge einzukaufen und keine Hamsterkäufe für Monate im Voraus zu tätigen. Denn so wird die Versorgungssicherheit gefährdet und den Logistikern die Arbeit erschwert. Außerdem würden wertvolle Lebensmittel verderben, die dann in der Versorgungskette fehlen.

Um die Gesundheit ihrer Liebsten, ihrer Freunde und Mitmenschen, aber auch ihre eigene Gesundheit nicht zu gefährden, sind die Burgenländerinnen und Burgenländer aufgerufen, soziale Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Außerdem: Nicht jede Person, die grippeähnliche Symptome aufweist, ist ein Verdachtsfall! Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten und die vor Kurzem in einem der Risikogebiete für Coronavirus waren oder Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, gilt weiterhin: Gehen Sie NICHT zum Hausarzt oder in ein Krankenhaus, sondern bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo durch medizinisch geschultes Personal die weitere Vorgehensweise erklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.

Weiterführende Informationen zum Thema Coronavirus gibt es außerdem unter: https://www.burgenland.at/coronavirus