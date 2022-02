Erneut über 1.000 Neuinfektionen im Burgenland

Mit 1.145 neuen Fällen lag das Bundesland nur knapp hinter seinem bisherigen Höchstwert von 1.160 am 28. Jänner. In den Spitälern wurden 57 Infizierte behandelt, sechs davon intensivmedizinisch. Außerdem wurden zwei weitere Todesfälle verzeichnet, teilte der Koordinationsstab mit.

Eine 69-jährige und eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart starben mit oder an Covid-19. 10.354 Personen befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug im Burgenland laut AGES-Morgenauswertung 2.282. Am stärksten betroffen waren die Bezirke Güssing und Eisenstadt.