Freitesten aus Quarantäne in Apotheken im Burgenland angedacht

Apothekenkammer-Präsident Dieter Schmid erklärte dazu am Freitag im Gespräch mit der APA, die Apotheken stünden dafür grundsätzlich zur Verfügung, zunächst sollten aber die Rahmenbedingungen - rechtlich sowie finanziell - geklärt sein. Er gab zu bedenken, dass die Corona-Testungen bei den Apotheken Ende März enden.

Freitesten aus der Quarantäne erfolgt derzeit ab dem fünften Tag mittels behördlich angeordneten Tests bei den zuständigen Stellen. Freitestungen mittels Selbsttest wurden nicht akzeptiert. Nun soll dies auch in Apotheken möglich sein. "Die Idee wurde gestern an uns herangetragen, das ist theoretisch so", praktisch sei dies aber noch nicht umgesetzt, meinte Schmid.

Abgesehen davon, dass die Testungen in den Apotheken in wenigen Tagen auslaufen sollen und daher kein Geld mehr dafür fließt, verfügen nicht alle in Apotheken durchgeführte PCR-Tests über den für die Freitestungen notwendigen CT-Wert.

"Wir stehen natürlich zur Verfügung, aber es braucht die rechtliche und finanzielle Basis", betonte der Kammerpräsident, so können die Apotheken etwa keine Bescheide ausstellen. Der Koordinationsstab Coronavirus war dazu noch nicht erreichbar.

Unterdessen können Infizierte laut Angaben des Landes bei behördlich angeordneten Tests sowie in den BITZ (Burgenländische Impf- und Testzentren) durchgeführten Tests ihren CT-Wert über den Link https://ctwert.lsz-b.at selbst abrufen. Ist der CT-Wert höher als 30, können sie die Quarantäne beenden.