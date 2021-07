Impf-Aktion ohne Anmeldung für junge Burgenländer .

Am kommenden Freitag können sich erstmals auch die Burgenländer ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Land bietet in den sieben burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson an - "so lange der Impfstoff-Vorrat reicht".