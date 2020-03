Liveticker: Alle Beiträge vom 25. März.

25. März

20.00 Uhr: Blaulichtorganisationen sind am Mittwoch durch die Hauptstraße in Oberwart gefahren und haben sich mit „I am from Austria“ bei allen bedankt, die zuhause bleiben und sich an die Vorgaben halten.

Oberwart Burgenländische Einsatzkräfte sagen Danke

17.40 Uhr: Freiwillige könnten in Gesundheitseinrichtungen mithelfen - Appell an Ärzte, Pflegepersonen und Menschen aus Gesundheitsberufen

Coronavirus Burgenlands Spitalsbetreiber suchen "helfende Hände"

17.35 Uhr: Laut Koordinationsstab befinden sich im Burgenland 604 Personen unter behördlicher Quarantäne. (Stand 17:00 Uhr)

Coronavirus Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 89 gestiegen

17.30 Uhr: Neue bundeseinheitliche Besuchsregelung in der Geburtshilfe trägt burgenländische Handschrift.

Besuchsregelung Burgenland: Väter dürfen bei Geburt dabei sein

16.04 Uhr: Erste Million für Kurzarbeit im Burgenland bewilligt

Coronavirus Erste Million für Kurzarbeit im Burgenland bewilligt

15.43 Uhr: Infektionen-Update - 5.560 bestätigte Fälle in Österreich

Coronavirus Mittwoch: 5.560 bestätigte Fälle in Österreich

14.59 Uhr: Der SV Mattersburg lässt die User an einer Online-Einheit mit Athletiktrainer Gerald Linshalm teilhaben. So trainieren die Profis eben digital zumindest die eine oder andere Viertelstunde gemeinsam. Wer will, kann ja jetzt auch gleich selbst mitmachen . . .

https://www.facebook.com/353877911699434/posts/938130959940790/

14.52 Uhr: Landesrat Illedits: 3,3 Millionen Euro vom Bund für die zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten und für die Verstärkung der Pflegehotline des Landes 057-600-1000.

Zusätzliche Mittel Pflege- und Betreuungsbedarf finanziell abgesichert

13.17 Uhr: Die Krankenkassen, die laut Prognosen ohnehin mit einem satten Minus in den kommenden Jahren rechnen, werden durch die Corona-Krise noch tiefer in die roten Zahlen schlittern.

Coronakrise Krankenkassen rechnen mit "großen Verlusten"

13.00 Uhr: Unterstützung für burgenländische Wirtschaft

Corona-Krise Eisenkopf: Kommunalsteuer-Zahlung ist möglich

11.32 Uhr: Plattform für Regionalversorgung gestartet

Coronavirus Burgenland: Plattform für Regionalversorgung gestartet

7.59 Uhr: Coronavirus-Situation im Land: „Ausreichend Kapazitäten“ bei Notfällen; Land sucht Ärzte für Pflegezentren.

Corona-Behandlung Burgenlands Spitäler gerüstet für weiteren Anstieg

7.17 Uhr: Landesrat Illedits im BVZ-Interview: „Zusammenhalt ist das Wichtigste“