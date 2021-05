Das sind um zwei weniger als am Vortag, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag mit. 16 Neuinfektionen und ein Todesfall wurden gemeldet. 114.639 Personen erhielten die Schutzimpfung, 40.436 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug im Burgenland 21. Am höchsten war dieser Wert in den Bezirken Oberwart (31) und Mattersburg (30), am niedrigsten - abgesehen von der Freistadt Rust (0) - in den Bezirken Güssing (4) und Oberpullendorf (5). In Eisenstadt betrug die Inzidenz 27.