Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 45.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt nun 18.366. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit acht an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind drei in intensivmedizinischer Behandlung.

179 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

218.378 Impfungen wurden bereits insgesamt verabreicht.