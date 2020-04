ÖGB Burgenland fordert mehr Kontrollen in Betrieben .

Der ÖGB Burgenland hat am Mittwoch mehr Kontrollen in Betrieben und auf Baustellen in Zeiten der Coronakrise gefordert. Nicht alle burgenländischen Arbeitgeber würden sich derzeit an die Fürsorgepflicht halten. Es gebe immer mehr Beschwerden von Mitarbeitern, betonte der ÖGB in einer Aussendung.