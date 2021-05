Am Freitag befanden sich laut Koordinationsstab Coronavirus 20 an Covid-19-Erkrankte in Spitalsbehandlung, zwölf davon auf der Intensivstation - das ist um einer weniger als am Vortag. 17 Neuinfektionen wurden gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank im Burgenland auf 39.

95.393 Personen erhielten die Schutzimpfung, 25.741 davon bereits die zweite Dosis. Die höchste Inzidenz wies der Bezirk Neusiedl am See mit 50 auf, die niedrigste, abgesehen von der Freistadt Rust (0), die Bezirke Oberpullendorf (16) und Jennersdorf (18). In Eisenstadt kam dieser Wert auf 40.