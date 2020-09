Damit wolle man die Leistungen der Spitalsmitarbeiter "auch finanziell honorieren", betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Rund eine Million Euro werde die KRAGES im Oktober als "Gefahren- und Erschwernis-Zulage" auszahlen.

Eine zweite Prämie gebe es für jene Mitarbeiter, die seit 1. Juli ihren Dienst in Covid-19-Schutzkleidung versehen müssen. Sie erhalten ebenfalls 14,30 Euro pro Dienst zusätzlich. Die Zulage gelte bis auf Weiteres und hänge von der weiteren Entwicklung ab. In einem nächsten Schritt will Doskozil nun auch mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt über eine Zulage verhandeln.