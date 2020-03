Rotes Kreuz startet mit mobilen Tests im Burgenland .

Im Burgenland hat das Rote Kreuz am Montag mit mobilen Coronavirus-Tests begonnen. Bisher wurden die Verdachtsfälle von den Amtsärzten getestet, nun übernehmen zwei spezielle Einsatzteams, von denen eines in Eisenstadt und eines in Oberwart stationiert ist, bestätigte das Amt der Landesregierung am Montag.