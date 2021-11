Schallenberg sprach mit Bennett und Babis über Omikron

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) sucht im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron das Gespräch mit seinen Amtskollegen. Wie das Bundeskanzleramt mitteilte, beriet Schallenberg am Dienstag in einer Videokonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Naftali Bennett und dem tschechischen Premier Andrej Babis. In allen drei Ländern ist die Omikron-Variante bereits aufgetreten. Gemeinsam warben die drei Premiers für rasche Auffrischungsimpfungen.