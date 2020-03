Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurden ein 57-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau aus Wulkaprodersdorf positiv getestet, ebenso ein 49-jähriger Mann aus Hornstein. Bei zwei weiteren Erkrankten aus dem Bezirk Neusiedl am See handelt es sich den Angaben zufolge um eine 53-jährige Frau aus Jois und einen 53-jährigen Mann aus Weiden. Auch bei einer Frau aus Oberwart wurde eine COVID-19-Erkrankung nachgewiesen. Diese sechs Neuerkrankten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ein ebenfalls erkrankter, 74-jähriger Mann aus Kobersdorf im Bezirk Oberpullendorf wurde ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht.

Der Gesundheitszustand eines 63-jährigen, an COVID-19 erkrankten Mannes aus Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) machte am Mittwoch ebenfalls eine Verlegung ins Krankenhaus Oberpullendorf notwendig, wo er entsprechend isoliert und medizinisch behandelt wird. Damit befinden sich in dem speziell für die Isolierung und medizinische Versorgung von COVID-19-Fällen eingerichteten Spital fünf am Coronavirus erkrankte Personen.

Im Burgenland gab es laut Koordinationsstab am Mittwoch bisher 13 neue Fälle. Die Zahl der Erkrankten hat sich damit auf insgesamt 25 Personen erhöht. Auf behördliche Anordnung befinden sich derzeit 232 Personen in Quarantäne - neben den Erkrankten sind dies auch Personen, die zwar in Kontakt mit Erkrankten waren, aber keine Symptome zeigen. Hier sei die Quarantäne eine reine Vorsichtsmaßnahme, um 14 Tage lang den Gesundheitszustand der Personen zu beobachten. Aber auch Verdachtsfälle seien in häuslicher Quarantäne.