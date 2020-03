Der Surf Worldcup in Neusiedl am See wird verschoben. Das meldete der Veranstalter am Donnerstag. Geplant wäre das Traditionsevent von 24. April bis 3. Mai gewesen. Aufgrund des Coronavirus kann dieser Termin nicht gehalten werden.

„Die organisatorischen Vorbereitungen wären bereits abgeschlossen gewesen“, so Gerhard Polak im Gespräch mit der BVZ. Planmäßig hätten die Aufbauarbeiten am 9. April beginnen sollen.

Laut Polak soll die Veranstaltung Anfang September in Neusiedl am See nachgeholt werden. Das genaue Datum stehe noch nicht fest, auch nicht in welcher Größe der Surf Worldcup im Herbst in Szene gehen werde. „Alle Varianten sind möglich. Klein oder groß. An einem oder zwei Wochenenden“, lässt sich Polak die Veranstaltungsdetails noch offen.

Nähere Details folgen nach Abklärung der Situation mit der Stadtgemeinde Neusiedl am See und dem Land Burgenland.