40 Infizierte befanden sich in Spitälern, um sieben weniger als am Samstag. Binnen 24 Stunden wurden 33 Neuinfektionen gemeldet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Es gab keine weiteren Todesfälle. Aktuell infiziert waren 510 Menschen im Bundesland, 1.419 befanden sich in behördlich angeordneter Quarantäne.

Bisher wurden 80.874 Burgenländerinnen und Burgenländer geimpft. 22.119 erhielten dem Koordinationsstab zufolge bereits die zweite Dosis. Die Zahl der Vormerkungen für die Schutzimpfung betrug 156.173.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland lag am Sonntagvormittag bei 97,8. Über 100 meldete nur der Bezirk Jennersdorf mit 123,53.