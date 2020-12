1.082 Personen oder um 82 weniger als am Montag waren aktuell infiziert. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle im Burgenland erhöhte sich auf 8.162, die der genesenen Personen stieg um 136 auf 6.953. Im Krankenhaus befanden sich am Dienstag 79 Covid-Patienten nach 82 am Vortag. Unverändert 14 waren in intensivmedizinischer Behandlung.

Weiters standen 1.536 Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das waren um 129 weniger als am Montag. Die Zahl der Todesfälle im Bundesland stieg auf 127.