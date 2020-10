Zwölf Covid-19-Fälle in zwei Heimen im Burgenland .

Im Burgenland sind in einem Pflegeheim in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) und in einer Behinderteneinrichtung in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) jeweils sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag mit. Die Infizierten werden isoliert betreut oder befinden sich in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne.