Zwölf erkrankte Personen im Burgenland .

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland mit Stand heute Vormittag 11 Personen an COVID-19 erkrankt. Eine weitere Person, ein Asylwerber, der in einem Grundversorgungsquartier untergebracht ist, kam im Lauf des Tages hinzu, sodass sich die Anzahl der aktuell am COVID-19-Erkrankten nun auf 12 beläuft. 318 Personen – eine mehr als gestern – sind genesen.