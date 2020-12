Eine 90-Jährige aus Eisenstadt, ein 88-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg, eine 87-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 168. Seit Freitag sind laut dem Koordinationsstab Coronavirus 54 Personen neu genesen.

Aktuell infiziert waren 643 Menschen oder um sechs weniger als am Christtag. In burgenländischen Krankenhäusern wurden 38 Covid-19-Patienten behandelt. Das waren um vier weniger als am Freitag. Acht Infizierte lagen auf der Intensivstation, am Vortag waren es noch zehn. Die Zahl der Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne sank um 41 auf 977. Bisher wurden im Burgenland 9.264 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. 8.453 Menschen gelten als genesen.