Positive Fälle in drei burgenländischen Pflegeheimen .

23 Personen in einem Pflegeheim im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, 29 Personen in einem Pflegeheim im Bezirk Jennersdorf sowie 30 Personen in einem Pflegeheim im Bezirk Oberwart wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet, teilt der Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland mit.