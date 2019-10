Die Landespolizeidirektion Burgenland informiert in diesem Zusammenhang über die gängigsten Betrugsformen im Internet und gibt Hinweise zum Erkennen von betrügerischen Nachrichten und zur Vorbeugung gegen daraus resultierende finanzielle Schäden. Die angeführten Inhalte geben einen groben Überblick und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Täter variieren ihre Vorgehensweisen laufend.

Abo – Fallen im Internet:

Auch im Internet hat niemand etwas zu verschenken. Bei fast unglaublichen Gratisangeboten oder Gewinnversprechen in E-Mails und SMS, auf Social Media, auf Websites oder in Online-Werbung ist also Vorsicht geboten! Das Landeskriminalamt Burgenland gibt wichtige Hinweise, um nicht auf allzu verlockende Angebote auf Abzocker - Seiten hereinzufallen.

Scamming:

Beim Scamming (dt. Vorschussbetrug) handelt es sich um eine weit verbreitete Betrugsform im Internet, um an schnelles Geld zu kommen. Unter einem Vorwand, etwa einer Erbschaft, einem Millionengewinn oder einer finanziellen Notlage, werden die Opfer zu Vorschusszahlungen gedrängt. Das Geld wandert jedoch direkt in die Taschen der Kriminellen.

Phishing:

wird der Trick genannt, geheime Daten, die z.B. für das Online-Banking, Online-Shops oder Soziale Netzwerke genutzt werden, herauszulocken. In der Regel werden dazu betrügerische E-Mails oder Chatnachrichten versendet, in denen dazu aufgefordert wird, Links zu folgen oder Dateianhänge (z.B. Formulare) zu öffnen und anschließend persönliche Daten einzugeben.