Am Donnerstagabend hat das Land Burgenland, aufgrund der steigenden Fallzahlen im Burgenland und der geplanten Verschärfungsmaßnahmen im Osten Österreichs, die bislang größte Screening-Aktion im Zuge der Covid-19-Pandemie angekündigt. Besonders gefordet dabei sind die Gemeinden. Der Plan: Es sollen alle Burgenländerinnen und Burgenländer noch vor Ostersonntag die Möglichkeit erhalten, sich selbst auf Covid-19 zu testen. Dazu hat das Land Burgenland 300.000 Testkits angekauft. Es sollen damit mögliche Infektionsketten unterbunden und weitere Ansteckungen im Rahmen der Osterfeiertage verhindert werden.

Die Selbsttestung ist denkbar unkompliziert: Es handelt sich um „Spucktests“, die einfach und schmerzfrei zu Hause durchgeführt werden können. Das Land übernimmt die Auslieferung der Tests in der notwendigen Menge an die Gemeinden (Gemeindeamt). Geplant ist die Zustellung der Tests für Donnerstag, 1. April 2021 (Gründonnerstag). Es ist vorgesehen, dass pro EinwohnerIn Ihrer Gemeinde ein Testkit zur Verfügung gestellt wird.

Das war am Donnerstagabend auch Thema im Oberwarter Gemeinderat. „Die Stadtgemeinde Oberwart tut alles, um der Aufforderung des Landes nachzukommen und die Testkits rechtzeitig zu verteilen. Unser Wunsch wäre es sogar, die Tests noch vor dem Osterwochenende zu verteilen“, hieß es im Zuge der Gemeinderatssitzung vom Oberwarter Amtsleiter Roland Poiger, der auch die Bevölkerung zum Mitmachen aufrief. „Wir haben im Bezirksvergleich mit 391 die höchste 7-Tages-Inzidenz im Burgenland. Ab einer Inzident von 400 kann ein Bezirk abgeriegelt werden, darum gilt es jetzt alles dafür zu unternehmen, um das zu verhindern und das Infektionsgeschehen zu unterbrechen“, so Poiger.

Aufgrund der gebotenen Eile ist die Verteilung der Testkits auf die einzelnen Haushalte ohne Mithilfe und Organisation der Gemeinde nicht möglich. Die Gemeinde muss nämlich die Verteilung der einzelnen Testkits auf die Haushalte vornehmen. Eine besondere Herausforderung wird sein, die entsprechende Menge an Testkits für die in einem Haushalt lebenden Personen vorzubereiten und für eine dementsprechende Verpackung zu sorgen. Jedes Haushaltspaket erhält zusätzlich ein zweiseitiges Begleitschreiben, dass den Gemeinden in Haushaltsstärke ebenfalls im Zuge der Anlieferung der Tests zur Verfügung gestellt wird.

Unterstützt wird die Aktion auch von den Interessensvertretungen der Gemeinden (Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter im Burgenland, Burgenländischer Gemeindebund, Österreichischer Städtebund – Landesgruppe Burgenland).