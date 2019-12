Staus im Reiseverkehr in mehreren Regionen Österreichs .

Die Reisewelle, die bereits am Freitag begonnen hatte, setzte sich in Österreich auch am Samstag fort, berichtete der ÖAMTC. Staus gab es auf den Transitrouten Richtung Osten. In Westösterreich wiederum stellten sich witterungsbedingte Probleme ein.