Im Zeitraum von 06. September bis 23. Dezember 2019 waren die Täter, fünf Männer und zwei Frauen, im Alter zwischen 28 und 54 Jahren, in verschiedenen Einkaufsmärkten im Burgenland, Niederösterreich, Wien, Steiermark, Oberösterreich und Tirol auf Tour. Insgesamt konnten ihnen 25 Einbruchsdiebstähle in diversen Handelsketten nachgewiesen werden.

Am 23. Dezember klickten bei drei der Bande nach einem ED-Versuch in Brunn am Gebirge die Handschellen. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt St. Pölten. Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos in Oberwart, mit Unterstützung durch Beamte der Kriminalgruppe Brunn am Gebirge sowie Beamten des LKA NÖ konnten die weiteren fünf Beschuldigten ausgeforscht werden. Festnahmeanordnungen für die noch auf freiem Fuß befindlichen Täter wurden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten erlassen.

Der 38-jährige Haupttäter, der bei allen Delikten beteiligt war, öffnete jeweils mit einem widerrechtlich erlangten Kassaschlüssel durch Nachsperre die Kassenladen, um daraus Bargeld zu stehlen. Die jeweils wechselnden Mittäter lenkten dabei das Personal gezielt ab oder verdeckten mit ihren Körpern das Blickfeld zum Haupttäter.

Die Tätergruppe erbeutete bei ihren Beutezügen einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich. Mit dem Geld wurde der Lebensunterhalt, Glücksspiel, Drogen und Urlaube finanziert.