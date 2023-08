Pamhagen: 250 Kilo Spitzpaprika gestohlen

Etwa 250 Kilo Spitzpaprika sind in der Nacht auf Donnerstag in Pamhagen gestohlen worden. Der Wert des Diebesguts wurde in einer Aussendung mit rund 500 Euro angegeben. Unbekannte dürften das Gemüse in einem Folientunnel kurz nach der Ortsausfahrt Richtung Ungarn geerntet und abtransportiert haben, hieß es von der burgenländischen Exekutive. Hinweise wurden an die örtliche Polizeiinspektion (Tel.: 059133 1147) erbeten.

Ebenfalls im Bezirk Neusiedl am See wurden in der Nacht auf Freitag drei Terrassengarnituren mit je einem Tisch und vier Sesseln von einem Hotel in Podersdorf am See gestohlen. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Hinweise wurden an ebenfalls an die örtliche Polizeiinspektion erbeten (Tel.: 059133 1151).