Sicherheitsverdienstpreis: Zivilcourage zahlt sich aus

Am Montag ging in der Uniqa-Zentrale in Eisenstadt der diesjährige Sicherheitsverdienstpreis über die Bühne. Dabei werden Burgenländer für ihre Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen ausgezeichnet. Die Aktion wird mit Unterstützung von Raiffeisen und Uniqa sowie der BVZ und dem ORF durchgeführt.

Niki Maslowski und Sandro Schendl halfen im Dezember 2021, einen Schlepper zu schnappen: In Oberwart informierten sie die Polizei zunächst über ein verdächtiges Fahrzeug, das sie wenig später in einer Tiefgarage wiederentdecken und erneut die Exekutive davon in Kenntnis setzten. Der syrische Schlepper wurde daraufhin festgenommen.

Erwin Mayer nahm am 13. Juni 2022 in Mogersdorf zwei verdächtige Personen wahr, verständigte die Polizei und führte die Beamten zum Täterfahrzeug. Die Verbrecher wurden schlussendlich geschnappt, ihnen wurden 37 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen.

Philipp Moser erkannte im Juni 2006 im Illmitzer Sparmarkt eine Person, die verdächtigt wurde, am 13. Mai einen Diebstahl begangen zu haben. Er teilte dies der Polizei mit. Nach anfänglichem Leugnen gestand der Täter das Verbrechen, ihm konnte eine weitere Straftat nachgewiesen werden.