Polizist im Burgenland vom Dienst suspendiert .

Dass er am Geburtstag Adolf Hitlers (20. April, Anm.) ein Foto von dessen angeblicher Lieblingsspeise - Eiernockerln mit grünem Salat - auf Facebook gepostet haben soll, hat einen Polizisten seine Mitgliedschaft in der FPÖ Burgenland gekostet. Nun könnten berufliche Konsequenzen folgen: Der Mann sei vorläufig vom Dienst suspendiert worden, gab die Landespolizeidirektion am Mittwoch bekannt.