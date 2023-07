Sechs Diebstähle in Vorwoche

In der Vorwoche geschahen im Bezirk mehrere Einbrüche und Fahrraddiebstähle. In der Nacht von 18. auf 19. Juli brachen Unbekannte die Kellertür eines Wohnblocks auf und stahlen daraus ein E-Bike. In derselben Nacht geschahen in Neutal drei ähnliche Fälle: Unbekannte Täter stahlen einen Elektro-Roller aus einer Wohnhausanlage und stahlen ein Mountainbike, welches mit einem Kettenschloss am Radträger eines Autos befestigt gewesen war. Zudem wurde ein Kellerabteil einer Wohnhausanlage aufgebrochen, woraus allerdings nichts gestohlen wurde.

Auch in Tschurndorf und in Oberpetersdorf stahlen Unbekannte vergangene Woche ein Mountainbike bzw. ein E-Bike aus den Kellern zweier Wohnhausanlagen. Etwa im selben Zeitraum wurde auch ein Mountainbike aus dem Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Draßmarkt gestohlen.

Das Bundeskriminalamt gibt folgende Empfehlungen, um Fahrraddiebstahl vorzubeugen: