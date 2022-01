Zwei Verletzte bei Feuerwerksunfall in Hornstein

In Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurden bei einem Unfall mit Pyrotechnik zwei Personen verletzt und danach ins Spital Eisenstadt gebracht. In Kitzladen (Bezirk Oberwart) brannte eine Thuje, in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) eine Mülltonne und in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt, hieß es aus der Landessicherheitszentrale.