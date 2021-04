Eiernockerl-Posting: Zehn Monate bedingt für Polizisten .

Ein burgenländischer Polizist ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, weil er im Vorjahr an Adolf Hitlers Geburtstag am 20. April ein Foto von dessen angeblicher Lieblingsspeise - Eiernockerln mit grünem Salat - gepostet haben soll. Der Mann, der nach dem Posting seine FPÖ-Mitgliedschaft verlor und vorläufig suspendiert wurde, muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 6.300 Euro zahlen.