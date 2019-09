Einsatzkräfte präsentieren sich am "Tag der Sicherheit" .

An die 25 Organisationen und Vereine - von Polizei, Rettung und Feuerwehr über Autofahrerklubs und Hilfsorganisationen bis zur Justizwache - präsentieren sich am 14. September beim "Tag der Sicherheit" in Eisenstadt. Gastgeber der von der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland organisierten Veranstaltung, die in der Martin-Kaserne stattfindet, ist auch heuer das Bundesheer.