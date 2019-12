„Die Landessicherheitszentrale ist zentrale Drehscheibe der Sicherheit und Gesundheitsversorgung im Burgenland, und ich bin sehr stolz darauf, dass die Landessicherheitszentrale sich nach ihrer Neuaufstellung so entwickelt hat und nicht zuletzt dadurch die Sicherheit im Burgenland aufgewertet wurde“, so Tschürtz.

Der Geschäftsführer der Landessicherheitszentrale, Christian Spuller, betonte die Einzigartigkeit der LSZ Burgenland durch die integrierte Leitstelle, in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle zusammengefasst sind:

„Die Landessicherheitszentrale hat im Burgenland sehr viele Kompetenzen gebündelt. Wir haben nicht nur die Leitstelle mit der Notrufannahme, zu unseren Kompetenzen gehören auch Katastrophenschutz und Krisenmanagement sowie Projekte, wie die Sicherheitspartner. Auch in Sachen Technik und Infrastruktur sind wir in vorderster Reihe, etwa beim Digitalfunk, den die LSZ aufrechterhält und der burgenlandweit von allen Einsatzorganisationen genutzt wird, etwa bei der Sirenensteuerung aller 385 Sirenen im Land. Die Nutzung modernster Technologie und die entsprechende Schulung des Personals ist hier sehr wichtig.“

Schneller und stabiler

Die technischen Systeme in der LSZ wurden laut Spuller vor allem modernisiert, damit sie schneller und stabiler funktionieren und den immer höher werdenden Anforderungen entsprechen.

Konkret betreffen folgende Erneuerungen, in die rund 500.000 Euro investiert wurden:

Modernisierung der Leitstellen Arbeitsplatzcomputer für mehr Leistung und Stabilität, und um auch den hohen Anforderungen in den Bereichen Kartenmaterial, Routing, etc. zu entsprechen

Neue Hochverfügbarkeitslösung zwischen Standorten für eine höhere Ausfallssicherheit sowie mehr Leistung und Stabilität

Errichtung je einer Videowall in der Leitstelle und im Stabsraum, die mehr Informationen und Übersicht für Disponenten und Krisenstab ermöglichen und flexible Darstellungsmöglichkeiten bieten

Einführung von Straßenrouting im Einsatzleitsystem, das das frühere Luftrouting ersetzt und somit raschere Hilfe vor Ort durch das nächstgelegene Rettungsmittel ermöglicht.

Einführung eines standarisierten Notruf-Abfrageschemas, das den Disponenten ihre Arbeit im Notfall erleichtert und für höheren Qualitätsstandard sorgt.

LSZ-App in Finalisierung – der Launch in der kommenden Woche stattfinden

Ärztesuche (Bereitschaft, Telefonarzt, Visitenarzt, etc.) und Krankentransportanmeldungen sind nun online möglich

LSZ-eigene Webcams zur Wetterbeobachtung am Neusiedler See und anderen Standorten im Burgenland

Neue Homepage mit erweiterten Funktionen, wie etwa direkter Verbindung zu den Webcams, Sturmwarnung.

Neu ist etwa auch die Möglichkeit der Verortung von in der Leitzentrale eingehenden Notrufen mittels Google Advanced Mobile Location – AML: „Das ist vor allem bei Unfällen ein großer Vorteil, dass durch die Verortung die Einsatzkräfte den genauen Einsatzort wissen“, so Spuller. Außerdem gibt es laut Alexander Heller, Leiter der Leitstelle in der LSZ, auf der neu gestalteten LSZ-Homepage eine Einsatzkarte, auf der derzeit laufende Feuerwehreinsätze ersichtlich sind.