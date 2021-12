Commerzialbank: Zwei Beteiligte bekämpfen Nachschusspflicht

Am Landesgericht Eisenstadt hat am Montag die zweite Tagsatzung zur Nachschusspflicht der Genossenschafter in der Causa Commerzialbank Mattersburg stattgefunden. Zwei Personen hatten diese noch bekämpft und entsprechende Unterlagen vorgelegt, auch wurden noch zwei Zeugen einvernommen, teilte Gerichts-Vizepräsident Bernhard Kolonovits auf APA-Anfrage mit. Eine Entscheidung der Richterin ist noch ausständig und ergeht schriftlich.