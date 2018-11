In den Samstagvormittagsstunden fuhr eine 91-Jährige mit ihrem Pkw in Eisenstadt vom Schloss Esterhazy kommend in Richtung Mattersburger Straße. Bei der Abbiegespur beim Kreisverkehr stieß sie mit ihrem Auto eine 80-jährige Fußgängerin nieder, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte.

Die Lenkerin gab laut einer Aussendung der Polizei an, dass sie die Fußgängerin nicht gesehen und diese auch den dortigen Schutzweg nicht benützt habe. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ.

Zur selben Zeit "krachte" es auch in Neusiedl am See. Ein 69-jähriger, einheimischer Lenker wollte mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz eines Geschäftslokales links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 71-jähriger Mann seinen PKW vom Ortszentrum kommend Richtung Parndorf.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 71-jährige Mann verletzt und in weiterer Folge mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht wurde. Ein Alkotest bei beiden Lenkern ergab keine Alkoholisierung.