Einige hundert Meter nordwestlich des Leuchtturmes wurde von einem der Jugendlichen beim Ballspielen im Wasser ein langer, harter Gegenstand am Grund des Sees ertastet. Der Betreuerin war es im Anschluss möglich, an dem Gegenstand eine Markierungsboje zu befestigten und sie verständigte sofort die Polizei Podersdorf.

Sogleich rückten zwei Polizisten mit dem Polizei-Einsatzboot „Podersdorf Boot 1“ zum Fundort aus. Gemeinsam mit zwei Bediensteten des zwischenzeitlich verständigten Entminungsdienstes konnte das Relikt gehoben und geborgen werden. Dabei handelte es sich um eine TOW-Werfergranate eines Raketenwerfers aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das Kriegsmaterial, welches 135 cm lang und ca. 80 kg schwer war, wurde im Anschluss mit dem Polizeiboot an Land gebracht, ehe es dann vom Entminungsdienst übernommen wurde.

Weitere Kriegsrelikte aufgefunden

Am selben Tag wurden auch im Neusiedler See im Gemeindegebiet von Rust, Bez. Eisenstadt-Umgebung, von einem Wassersportler ein ca. 17 cm langes Geschoss aufgefunden, tags darauf dann im Gemeindegebiet von Zurndorf, Bez. Neusiedl am See, von einem Passanten eine 7,5 cm Sprenggranate.

Auch in diesen Fällen wurden die aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Kriegsmaterialien vom Entminungsdienst abgeholt und sicher entsorgt.