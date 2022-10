Eisenstadt/Nickelsdorf Angeklagte nicht erschienen: Prozess gegen Nova Rock-Diebe vertagt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Von Zolnierek, Shutterstock.com

D er Prozess gegen sechs Angeklagte, die heuer am Nova Rock Festival in Nickelsdorf mehrere Besucher bestohlen haben sollen, hat am Freitag gerade einmal fünf Minuten gedauert.