Ihm wird vorgeworfen, sich im Winter 2019 mehrmals an seiner damaligen Freundin, die auch seine Schwägerin ist, vergangen zu haben und die acht Kinder im gemeinsamen Haushalt geschlagen zu haben. Der Prozess wurde am Nachmittag vertagt.

Der 34-Jährige, der alle Vorwürfe bestritt, war im vergangenen Jahr mit seiner Schwägerin, deren vier Kindern und seinen eigenen vier Kindern durchgebrannt, sagte die Staatsanwältin vor Gericht. Es sei dann jedoch häufig zu Streitereien gekommen, der Angeklagte habe vermehrt zum Alkohol gegriffen und sich aggressiv verhalten. Ihm werde zur Last gelegt, seine Schwägerin in einem Zeitraum von einem Monat an die sechs Mal vergewaltigt zu haben. Die Kinder soll er mehrmals geschlagen und ihnen dadurch Rötungen und blaue Flecken zugefügt haben.

Das stimme alles nicht, sagte der 34-Jährige vor Gericht. Das Zusammenleben im gemeinsamen Haus im Bezirk Neusiedl am See sei zwar nicht harmonisch gewesen, aber "ich habe noch nie Kinder geschlagen, das würde ich nie machen", betonte er. Der Geschlechtsverkehr mit seiner damaligen Freundin, für die er seine Ehefrau verlassen hatte, sei immer einvernehmlich gewesen.

Seine Schwägerin habe sich ihm aufgedrängt, er habe Schuldgefühle gehabt und überlegt, wieder zurück zu seiner Ehefrau zu gehen. "Ich habe einen Riesenfehler gemacht", sagte der Serbe. Seine Ehefrau musste sich ebenfalls vor Gericht verantworten, weil das Paar Gewalt gegen die vier gemeinsamen Kinder ausgeübt haben soll. Auch sie bestritt alle Vorwürfe.

Die beiden orteten einen Rachefeldzug der Schwägerin gegen die Eheleute. Möglicherweise handle sie aus Rache oder Eifersucht, sagten die Angeklagten vor Gericht. Der Prozess wurde auf Anfang September vertagt. Es sollen noch weitere Zeugen einvernommen werden.