Im Rahmen einer Pressekonferenz informierten Landesamtsdirektor Ronald Reiter und Abteilungsleiterin Brigitte Novosel als Sprecherin des Koordinationsstabes über die vier positiv getesten Corona-Fälle im Burgenland. Wie gestern Abend bekannt gegeben wurde, handelt es sich um eine Familie aus der Slowakei, die in Kittsee ein Ferienhaus besitzt. Die Mutter hatte sich im Zuge eines Auslandsaufenthaltes – sie besuchte einen internationalen Kongress in Boston – mit dem COVID-19-Virus angesteckt; nach ihrer Rückkehr zeigte sie erste Symptome.

Derzeit befinden sich die Ehepartner und ihre beiden Kinder in häuslicher Quarantäne. Brigitte Novosel zu den bisherigen Erkenntnissen: „Die Familie gab an, keine sozialen Kontakte in Kittsee gehabt zu haben und auch nicht in der Gemeinde unterwegs gewesen zu sein. Die Kinder besuchen die Schule in der Slowakei, beide Ehepartner sind in der Slowakei berufstätig.“ Derzeit werden auch in der Slowakei Kontaktpersonen ausfindig gemacht. Die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See ist in ständigem Kontakt mit den Familienmitgliedern und der slowakischen Botschaft.

Reiter: „Land gut vorbereitet“

14 Tage bleibt die Familie bis auf Weiteres im Ferienhaus in Kittsee in Quarantäne, so lange ist die Ansteckungsgefahr gegeben. Der Gesundheitszustand wird laufend überwacht, sollte sich am Zustand etwas ändern, würden sie in Krankenhaus gebracht.

Landesamtsdirektor Ronald Reiter gab außerdem bekannt, dass von derzeit 37 Verdachtsfällen, die vier besagten positiv gewesen seien, bei weiteren vier warte man noch auf die Testergebnisse. So bedauerlich der Fall der erkrankten Familie sei, es sei keine Überraschung, dass es nun auch im Burgenland die ersten COVID-19-Fälle gibt: „Wir hatten Gelegenheit, uns auf diese Situation vorzubereiten und damit gerechnet, dass auch das Burgenland betroffen sein wird. Der Fall in Kittsee bedeutet keine Änderung in der Vorgehensweise. Der Koordinationsstab in Eisenstadt ist mit den Stellen im Bund vernetzt, auch alle Stellen im Land sind eingebunden.“

Weiterhin gilt der Aufruf, sich im Verdachtsfall an die Hotline 1450 zu wenden und nicht direkt den Arzt oder das Krankenhaus aufzusuchen. Generell sei aber keine Panik angebracht.