Burgenland startet am 5. März mit Novavax-Impfung

Nachdem die erste Lieferung im Bundesland eingetroffen ist, werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag in den sechs burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) Novavax-Impfungen angeboten. Eine Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Montag mit.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt der Koordinationsstab aber eine Terminbuchung über das elektronische Vormerksystem. Auch alle niedergelassenen Ärzte erhalten die Möglichkeit, Impfungen mit dem neuen Impfstoff anzubieten. Die zweite Teilimpfung ist bei Novavax drei Wochen später vorgesehen.

Die BITZ haben künftig donnerstags und freitags von 16.00 bis 19.00 Uhr und samstags und sonntags von 11.00 bis 15.00 Uhr für Impfungen geöffnet. Getestet wird von Montag bis Freitag zwischen 7.00 und 19.00 Uhr sowie am Wochenende von 8.00 bis 18.30 Uhr.