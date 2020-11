Das Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Fellner Wratzfeld und Partner ist eine von vielen Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren zur Raumplanungs-Novelle. Da die Expertise im Auftrag der Privatstiftung Esterházy erstellt wurde, erregt sie besondere Aufmerksamkeit.

Wie einige der 30 Stellungnahmen – unter anderem von Wirtschaftskammer oder Volksanwaltschaft sowie Gemeinden und der Stadt Wien – geht das 17-seitige Schreiben kritisch auf geplante Punkte wie die Abgabe zur Baulandmobilisierung (Faksimile), günstige Kaufpreise für nicht genutzte Grundstücke oder das Photovoltaik-Monopol ein. „Höflich“ wird darum ersucht, von einer Novellierung Abstand zu nehmen. Diese Höflichkeit kennzeichnete auch das zuletzt offen gelebte gute Verhältnis zwischen dem Land und Esterházy – angefangen von der Vereinbarung, die 2018 den jahrelangen Streit beendete, bis zur Verleihung des Komturkreuzes an Esterházy-Direktionsrat Stefan Ottrubay durch Landeschef Hans Peter Doskozil.

BVZ

Von drohendem neuen Streit spricht man nun weder in der Esterházy-Zentrale noch im Landhaus: Man befinde sich in einem Dialog; die Gesprächs- und Kooperationsbasis soll jedenfalls nicht beeinträchtigt werden. Neben aktuellen Diskussionen um das Jagdgesetz, das mitunter den Esterházy-„Tiergarten“ Schützen am Gebirge betrifft, gibt es immer noch Pläne zum Schloss-Umbau und weitere Projekte.

Was die Raumplanung angeht, steht man im Büro von SPÖ-Landesrat Heinrich Dorner „Verbesserungsvorschlägen offen gegenüber“, bleibt aber dabei, dass man mit dem Gesetz „das spekulative Horten von Bauland unterbinden“ wolle.