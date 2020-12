Bereits im Juli dieses Jahres wurde Martin Pucher bedroht, diese Woche war es wieder so weit: Mittwoch und Donnerstag wurde in Mattersburg ein Schreiben mit einer Morddrohung gegen den Ex-Commerzialbank-Chef in den Umlauf gebracht. Einige Zettel der Drohung wurden in diversen Briefkästen vorgefunden.

Die Zeilen sind in Handschrift und in gebrochenem Deutsch verfasst und sollen mit folgendem Inhalt versehen worden sein: „... Wir schlachten Schwein ... Schneidet Martin Pucher Kopf ab ... Klikovits mit Säure übergossen.“ Helmut Marban, Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, berichtet, dass „solch ein Schreiben aufgetaucht ist. Natürlich nehmen wir so eine Angelegenheit ernst, unsere Leute ermitteln gerade an den Hintergründen.“ Den genauen Wortlaut kann Marban nicht bestätigen.