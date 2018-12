Experten-Tipps: Sicher parken zu Silvester .

Ein Neujahrsfeuerwerk ist schön, Silvesterschäden am geparkten Fahrzeug sind ärgerlich. Um sein Fahrzeug in der Silvesternacht vor Beschädigungen zu schützen, sollte man es möglichst sicher abstellen – in Privatgaragen, Parkhäusern oder zumindest abseits von Silvestermeilen und Lokalen.