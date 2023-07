Fahrradpolizei nun österreichweit ausgerollt

Die Ausbildung erfolgte durch Fahrradpolizei-Instruktoren, dauerte 40 Stunden und wurde innerhalb einer Woche durchgeführt. Mit 1. Juli 2023 begannen die 14 Polizistinnen und Polizisten mit neun E-Bikes in den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl am See den uniformierten Fahrraddienst. Sie sind für die Überwachung des Straßenverkehrs sowie sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben zuständig. Die Landespolizeidirektion Burgenland schaffte neun E-Bikes für den Fahrraddienst an. Bundesweit sind 338 Fahrradpolizistinnen und -polizisten im Dienst. Ihnen stehen 165 Fahrräder, davon 44 E-Bikes, zur Verfügung.

Bereits 2007 die ersten Fahrradpolizisten

Bereits 2007 wurde die Fahrradpolizei testweise in Wien eingeführt, um auf das veränderte Mobilitätsverhalten der Menschen zu reagieren und eine Kommunikation auf Augenhöhe mit Radfahrenden zu schaffen. 2021 wurde in der Landespolizeidirektion Wien ein gesonderter Fachbereich Fahrraddienst eingerichtet. Darauf folgte die Etablierung der Fahrradpolizei in allen Bundesländern. Wie bereits bei der Präsentation der Verkehrsunfallstatistik im Jänner 2023 angekündigt, wird der Fokus aufgrund des gestiegenen Radfahrverkehrs auf die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger gelegt.

Seit Jahresbeginn verunglückten 19 Radfahrerinnen und -fahrer, davon fünf E-Bike-Lenkerinnen und -Lenker sowie ein E-Scooter-Lenker, tödlich.