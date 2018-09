Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und Burgenland .

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag für rund 475.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Eine Woche später enden die neunwöchigen Sommerferien auch für etwa 639.000 Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg.