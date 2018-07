Mit dem Landessieg beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze A (ohne Altersgutpunkte) konnte sie die Bewerbsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Grafenschachen das erste Mal in der 63-jährigen Geschichte der burgenländischen Landesfeuerwehrleistungsbewerbe um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber in die Siegerliste eintragen.

210 Gruppen aus dem gesamten Burgenland, den österreichischen Bundesländern, aus Ungarn und aus Kroatien traten am 30. Juni in Jennersdorf beim 63. burgenländischen Landesfeuerwehrleistungsbewerb zum fairen Wettstreit an.

In Windeseile wurden von den Feuerwehrmitgliedern Löschangriff und Staffellauf bewältigt. Die Mitglieder der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Jennersdorf, zahlreiche freiwillige Helfer, Feuerwehrfunktionäre und Bewerter aus dem Burgenland und Mitarbeiter des Landesfeuerwehrkommandos sorgten für die reibungslose Abwicklung der größten Feuerwehrveranstaltung der aktiven Feuerwehrmitglieder (Feuerwehrmitglieder ab dem 16 Lebensjahr) des Jahres 2018 und für die Verpflegung der Bewerter, der Bewerbsgruppen und Schlachtenbummler.

Der Feuerwehrleistungsbewerb wurde in den Kategorien „Bronze“ beziehungsweise „Silber“ auf acht Bewerbsbahnen als Parallelbewerb durchgeführt. Die Bewerbsgruppen mussten dabei mit den bei jeder Feuerwehr vorhandenen Geräten für die Brandbekämpfung (Tragkraftspritze, verschiedenste Schläuche und wasserführende Armaturen) rasch und fehlerfrei einen „trockenen“ Löschangriff auf ein imaginäres Brandobjekt vornehmen und danach einen Staffellauf absolvieren.

Beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze sind die Aufgaben innerhalb der Gruppe fix zugeteilt. Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber wurden die verschiedenen Aufgaben in der Löschgruppe unmittelbar vor dem Antreten ausgelost.

Grafenschachen holte sich Sieg in Bronze A

Die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Grafenschachen konnte sich beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze A in Jennersdorf mit einer fehlerfreien Löschangriffszeit von 32,80 Sekunden und 415,76 Punkten zum ersten Mal in die Siegerliste der Bgld. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe eintragen. Zillingtal 1 (414,61 Punkte) und Klingenbach (414.44 Punkte) folgten auf den Rängen zwei beziehungsweise drei.

Beim Leistungsbewerb um das Leistungsabzeichen in Silber (Bewerb Silber A) sicherte sich Zillingtal 1 mit 407,86 Punkten den Landessieg vor Klingenbach 1 und Karl 1.

Eine beachtliche Leistung erbrachte auch die Gruppe der Feuerwehr Hornstein beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze B. Mit einer fehlerfreien Löschangriffzeit von 33,69 Sekunden und 427,21 Punkten sicherte sich Hornstein 1 den ersten Rang vor Markt St. Martin 1 und Schreibersdorf 2.

Markt St. Martin 1 vor Hornstein 1 und Draßburg 1 lautet die Siegerliste beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Silber B. Beim Leistungsbewerb der Frauen sicherte sich die Weltmeistergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf-Berg mit der für die Frauen beachtlichen Löschangriffszeit von 35,42 und 401,34 Punkten den Landessieg.

Parallelbewerb „Floriani-Cup 2018“

Den Floriani-Cup 2018 (Teilnehmer: die besten elf Gruppen des Leistungsbewerbes des Vorjahres) konnte die Bewerbsgruppe der Feuerwehr St. Martin an der Raab-Berg mit einer fehlerfreien Löschangriffszeit von 31,77 Sekunden für sich entscheiden.

Im Rahmen der Siegerehrung überreichten Landeshauptmann Hans Niessl, Landeshauptmannstellvertreter Feuerwehrreferent Johann Tschürtz und Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl den siegreichen Gruppen die Pokale, Medaillen und Urkunden.