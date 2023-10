Burgenlands FF-Jugend bewies Können beim Leistungsabzeichen in Gold

„Zur Übung fertig“ hieß es am Samstag für 125 Jungfeuerwehrleute in Eisenstadt, die angetreten waren, um das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Gold zu erringen.

Bevor Landesfeuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Abzeichen und Urkunden überreichte, mussten sie in praktischen Übungen ihr Können – vom Brandeinsatz bis zur Erste-Hilfe-Leistung – unter Beweis zu stellen.

Landesrat Dorner gratulierte allen jugendlichen Feuerwehrleuten, die das Leistungsabzeichen in Gold entgegennehmen konnten: „Die Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr sind bekannt dafür, dass sie rasch zur Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird, und professionell und effizient ihre Einsätze absolvieren.“ Mit dem Feuerwehrjugendleistungsabzeichen schließen die Mitglieder der Feuerwehrjugend ihre Ausbildung ab und treten in den Aktivstand der Feuerwehren über.

In seiner Eigenschaft als Feuerwehrreferent hob Dorner die Bedeutung einer guten Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses hervor: „Grundlage für die Kompetenz und Professionalität unserer Feuerwehrleute ist eine profunde Ausbildung, die sie bereits in jungen Jahren erhalten und mit der sie bestens für ihren ersten Feuerwehreinsatz vorbereitet werden. Somit ist das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold auch der Startschuss für eine erfolgreiche Laufbahn in der Feuerwehr. Die Jugendlichen, die hier antreten, beweisen eindrucksvoll, dass sie die Voraussetzungen dafür erfüllen.“

Das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FWLA) in Gold

Die Mitglieder der Feuerwehrjugend werden durch Ausbildungsveranstaltungen und Schulungen auf Orts-, Abschnitts-, Bezirks- und Landesebene auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet. Den Abschluss dieser Ausbildung bildet der Landesbewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold, dem sich heuer 125 Mitglieder der burgenländischen Feuerwehrjugend (101 Burschen und 24 Mädchen zwischen 15 und 16 Jahren) stellten.

Beim Bewerb müssen sie in praktischen Übungen in den Disziplinen Erste Hilfe, Brandeinsatz, Technischer Einsatz, Die Gruppe im Einsatz und Fragen zum Feuerwehrwesen das Erlernte anwenden und ihr Können demonstrieren – etwa eine Saugleitung zu einem Gewässer legen, eine Löschleitung herstellen, mit der sich ein Brand bekämpfen lässt, oder das technische Gerät benennen und zuordnen. Aber auch der technische Einsatz bei einem Verkehrsunfall und Erste-Hilfe-Maßnahmen waren gefragt.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Bewerbes um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold endet die mehrjährige Ausbildung bei der Feuerwehrjugend. Gleichzeitig erfolgt damit der Übertritt in den Aktivstand der burgenländischen Feuerwehren, in dem die jungen Feuerwehrmänner und -frauen nun zahlreiche weitere Ausbildungen, etwa zum Feuerwehrfunker oder Atemschutzträger, sowie Branddienst- und Technische Kurse absolvieren können.