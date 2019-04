Bei der Verwendung der Glasflaschen des SODASTAR Wassersprudlers kann es beim Sprudeln in seltenen Fällen zum Bersten der Flaschen kommen. Aus diesem Grund veranlassen der Lieferant, BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH, und die HOFER KG im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes und um eine sichere Verwendung des SODASTAR Wassersprudlers weiterhin zu gewährleisten einen Rückruf der betroffenen Glasflaschen. Wir ersuchen unsere Kunden die Glasflaschen des SODASTARs nicht weiter zu verwenden.

Verkaufswert wird rückerstattet

Die Glasflaschen können in jeder HOFER-Filiale zurückgegeben werden. Der Verkaufswert von 8,99 Euro per Flasche wird auch ohne Beleg rückerstattet. Alternativ können die Glasflaschen über das Kundenservice des Lieferanten getauscht werden. Für jede Glasflasche erhalten Kunden vom Lieferanten als Ersatz drei PET-Flaschen.

Sollten Kunden dennoch den kompletten SODASTAR Wassersprudler retournieren wollen, so kann dieser in allen HOFER-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Das Produkt war österreichweit seit 20.12.2018 in allen HOFER-Filialen erhältlich. Der Verkauf wurde sofort gestoppt. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Dazu wurde vom Lieferanten ein Kundenservice eingerichtet, den unsere Kunden entweder per E-Mail unter service@mysodapop.at oder telefonisch unter +49 2642 997 225 (Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr) erreichen können.