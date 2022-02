Thomas Malloth: „Der Natur eine Stimme geben“

Thomas Malloth kennt die politische Landschaft ebenso wie die wirtschaftliche Landkarte, er packt in der Wiener Kanzlei ebenso an wie im Illmitzer Weingarten – vor allem aber möchte er möglichst viele Menschen für seine nachhaltigen Ideen begeistern. Das Forum Illmitz soll dabei helfen. Mit der BVZ sprach Malloth über …

… die Neuerungen bei den Illmitzer Gesprächen: „Heuer laufen die Veranstaltungen zum Sommerende erstmals von Mittwoch bis Freitag, die Gäste können dann übers Wochenende bleiben. Wir wollen ja auch die Region stärken. Ausgewählte Vorträge werden am Hauptplatz als Public Viewing übertragen. Und wir haben erkannt, dass es wichtig ist, die Themen auf einfache, vor der Haustüre zu beobachtende Phänomene herunterzubrechen: Wie kann ich in meinem eigenen Leben den CO2-Ausstoß verringern? Und die Klima-Diskussion darf nicht den Blick auf weitere Probleme verstellen, auf Bevölkerungs-Explosion, Artensterben oder Demokratiewandel. Wann werden wir über Facebook wählen oder wie lange werden wir überhaupt noch wählen? Das sind auch unsere Themen.“

… die Frage, wie man große Umwelt-Themen auf die Regionen herunterbricht: „Wir haben gewissermaßen aus dem Nichts die Illmitzer Gespräche als Plattform geboren. Aus jedem Wissenschaftszweig und aus jeder soziologischen Ecke stoßen die Leute zu uns. Wir wollen nicht nur reden, wir sehen es als unsere Aufgabe, die Gesellschaft einen Schritt weiterzubringen. Damit auch die regionale Verortung gelingt, möchte ich eine Rundreise zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern machen, um die Kommunen mitzunehmen.“

… neue Ansätze in Energiefragen: „Wir haben unsere erste eigene Energiegemeinschaft gegründet – weil wir zeigen wollen, dass es möglich ist. Es gibt 1.150 Haushalte und etwa 100 PV-Anlagen in Illmitz – damit könnten wir den gesamten Ort energieautark machen. Der Preis, den wir anbieten können, liegt ungefähr ein Drittel unter jenem von Netz Burgenland. Wir haben einen fixen Preis und sind unabhängig von Saudi Arabien oder einer Gasleitung in der Ukraine. Der Einzelne wird sich so eine Speicherform nie leicht leisten können, wenn wir aber 20 sind, dann ist das effizient und halbwegs erschwinglich. Wir werden aber weiter auch Strom aus dem Netz brauchen; der soll ausschließlich aus erneuerbarer Energie stammen.“

… die rechtliche Verankerung der Nachhaltigkeit: „In Zukunft müsste es heißen: ,Es darf in Österreich keine Rechtsform geben, die den Aspekt Nachhaltigkeit nicht beinhaltet.‘ Ein nächster wichtiger Schritt ist es, der Natur Parteienstellung einzuräumen, sozusagen wie auf der Ebene der Volksanwaltschaft, also eine Naturanwaltschaft. Da geht’s nicht darum, Gemeinden oder Projektbetreiber zu ärgern, aber wenn Dinge gänzlich aus dem Ruder laufen, muss es eine schlagkräftige Stimme der Natur geben.“

… Umdenken in der Bildungspolitik: „Wir leben in unserer Bildungspolitik vom Lehrplan. Aus der Psychologie wissen wir aber auch, dass die einzig sinnvolle Form des Lernens das Erfahrungslernen ist. Das Kind muss auch einmal runterfallen, heißt es. Das geordnete Loslassen-Können ist in unserer Bildungspolitik kaum vorhanden. Wir geben beinahe vor, was die Kinder denken sollen. Eigentlich müsste man jedem sagen: ,Ich lüge!‘ Das sage ich auch meinen Studenten. Das passt aber nicht hinein, weil es nicht Mainstream ist. Es gibt Pädagogen, die klinken sich aus dem Bildungssystem aus, weil sie es nicht mehr aushalten, was wir den Kindern antun. Und das muss uns zu denken geben.“

… die Impf-Diskussion: „Der Mensch hat schon erkannt, dass neben Mutation und Selektion die Kooperation die dritte Säule der Evolution ist. Eine Wortwahl wie die von FPÖ-Chef Herbert Kickl geht bei mir an die Grenze menschlich-ethischer Maßstäbe. Du kannst sagen, du findest ein Gesetz ungerecht, aber solange es gültig ist, ist es auch zu achten. Du kannst nicht sagen: ,Fahrt alle 180 km/h auf der Autobahn, weil der Gesetzgeber ist dumm.‘ Du kannst nicht sagen: ,Lasst euch alle nicht impfen, weil es passiert eh nichts.‘ Da ist die Verantwortung des Einzelnen sehr hoch.“