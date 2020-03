Die Bezeichnung „Coronavirus“ leitet sich von der Außenhülle des Virus ab. Diese hat die Form einer nach außen gerichteten Krone. Der Begriff „Coronavirus“ beschreibt eine Familie von Viren, die diese Hülle aufweist. Das aktuelle Virus hat vom zuständigen Internationalem Komitee einen eigenen offiziellen Namen erhalten: SARS-CoV2. SARS steht für den vom Virus ausgelösten Symptomkomplex: Schweres Akutes Atemwegssyndrom.

Der eine oder andere kann sich noch an frühere Schlagzeilen erinnern: 2003 gab es von China ausgehend einen Ausbruch der SARS-Krankheit. Weltweit traten mehr als 8000 Fälle von SARS auf bis die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden konnte. Das neue Virus ist mit dem für SARS verantwortlichen Virus genetisch verwandt. Um dieser Ähnlichkeit Rechnung zu tragen, hat das Virus, wie ein König, eine Zahl als Namenszusatz erhalten – der SARS auslösende Coronavirus der Zweite. Auch wenn die beiden Viren einander genetisch ähneln, gibt es wichtige Unterschiede: SARS-CoV2 ist leichter übertragbar, aber ein geringerer Anteil der von SARS-CoV2 Infizierten leidet unter einem schweren Krankheitsverlauf.

Doch in den Medien sind noch weitere Begriffe zu lesen, z.B.: COVID-19. So hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die durch SARS-CoV2 ausgelöste Erkrankung benannt. Dies dient dazu, die Erkrankung vom zugrundeliegenden Virus zu unterscheiden. Denn nicht jede mit SARS-CoV2 infizierte Person leidet unter der Erkrankung COVID-19. Dass Erreger und Krankheiten verschiedene Namen tragen, kommt in der Medizin häufiger vor: der Erreger HIV löst die Krankheit AIDS aus. Zusätzlich verwendet die WHO in ihren Berichten andere Bezeichnungen für den Virus, wie „COVID-19-Virus“ oder „der für COVID-19 verantwortliche Virus“. Dadurch wirkt die WHO Ängsten und negativen Assoziationen, die Menschen mit SARS verbinden, entgegen und betont die Unterschiedlichkeit der Erkrankungen COVID-19 und SARS.

Verena Mayr,

Donau-Universität Krems, Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation