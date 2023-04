Land stellt Aktionsplan gegen Gewalt vor

Das Land Burgenland hat einen Aktionsplan gegen Gewalt erstellt, um der zunehmenden alltäglichen Gewalt in allen Lebensbereichen, vor allem gegen Frauen, entgegenzuwirken. Präsentiert wurden die Maßnahmen zur Gewaltprävention nach einem zweijährigen Prozess unter Mitwirkung von mehr als 20 Einrichtungen am Freitag. Der Aktionsplan soll auch als Basis für weitere Arbeit in diesem Bereich dienen, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.

Im Aktionsplan sind bereits bestehende Beratungs- und Unterstützungsangebote aufgelistet und konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt enthalten. Dass dies notwendig ist, würden die Zahlen zeigen: 28 Frauen und Mädchen wurden im Vorjahr in Österreich ermordet, überwiegend von Partnern oder Ex-Partnern oder Tätern aus dem familiären Umfeld, seit Jahresanfang 2023 gab es neun Femizide.

Die Zahl an Betretungsverboten - 2022 wurden im Monatsschnitt 28 Verbote ausgesprochen, 2021 waren es noch 23 monatlich - belege auch das Ansteigen von Gewalt im familiären Umfeld, erklärte Landespolizeidirektor Martin Huber. Dagegen sei die Zahl an Anzeigen wegen Stalkings - seit 2018 drei bis vier pro Monat - nur gering: "Die Dunkelziffer in diesem Bereich ist sehr hoch. Meist wird aus Scham von einer Anzeige abgesehen." Er verwies auch darauf, dass es seit dem Vorjahr auf jeder Polizeidienststelle speziell geschulte Beamten für den Bereich Gewalt in der Familie gibt. Seit 2020 können auch sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen bei Hochrisikofällen abgehalten werden.

Der Aktionsplan gegen Gewalt ist auf fünf Jahre ausgelegt und wird von der FH Burgenland wissenschaftlich begleitet. Vier Lebensbereiche wurden definiert, in denen spezifische Formen von Gewalt am häufigsten ausgeübt werden: Familie, Bildungsbereich, Arbeitsumfeld sowie öffentlicher und digitaler Raum.

Was den Gewaltschutz in der Familie etwa betrifft, reichen die Maßnahmen vom Ausbau der Familienarbeit und Erziehungsberatung über die Schaffung zusätzlicher Sensibilisierungs- und Supervisionsmöglichkeiten für alle Berufe, die im Bereich Gewaltschutz tätig sind, bis hin zum Ausbau von Gewaltschutzambulanzen. In der Bildung wiederum soll Gewaltprävention in die Pädagogen-Ausbildung einfließen, hieß es.